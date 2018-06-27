Мастер-класс по граффити и стрит-арту проведут в Ижевске

Встреча зарегистрированных участников состоится 28 июня в «ЛИФТе».

Ижевск. Удмуртия. В Штабе городских проектов «ЛИФТ» в Ижевске проведут мастер-класс по граффити и стрит-арту. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие пройдёт в четверг, 28 июня в 18:00.

Мастер-класс по уличному изобразительному искусству проведёт Денис Костицын. Он расскажет участникам мероприятия об истории появления граффити и его назначении. Пришедшие смогут обсудить тему «Современное граффити — это искусство или вандализм?». А также узнают, кто такой «уличный художник» и в чём отличие граффити от стрит-арта.

Отмечается, что в практической части встречи участники смогут поработать с инструментами, которые используют художники в стрит-арте и граффити.

Для участия в мастер-классе необходимо зарегистрироваться.