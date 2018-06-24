Власти Удмуртии и общественники проверили отремонтированные дороги в Ижевске

Комиссия осмотрела улицы Маслюкова, Пушкинскую и проспект Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии и общественники проверили качество дорог в Ижевске, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Осмотр начали с улицы Маслюкова, на которой было проведено фрезерование, ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя на площади 10 тыс. кв.м. Пробы асфальтобетона, взятые с участка ремонта и проверенные в двух разных лабораториях, соответствуют нормативам.

Проверку прошли и два участка улицы Пушкинской: от переулка Широкий до улицы Кирова и от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина. Здесь дорожники отремонтировали свыше 80 канализационных люков и дождеприемников, а также уложили выравнивающий и верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На объекте переделали 12 люков.

Также комиссия посетила проспект Калашникова, где на прошлой неделе остановили работы из-за нарушения технологии. По предписанию администрации Ижевска участок протяжённостью около 150 метров был отфрезерован и вновь перекрыт асфальтом за счёт средств подрядчика. Глава регионального кабмина Ярослав Семёнов отметил, что кромка нового покрытия сформирована не на всём протяжении дороги. В местах, где кромкообразователь не использовался, новый асфальт может начать разрушаться.

Отметим, за месяц реализации программы «Безопасные и качественные дороги» с объектов отобрано 515 проб асфальтобетона.

Напомним, в Ижевске в рамках проекта отремонтируют 43 участка улиц. Работы проводятся на 16 из них, три объекта уже полностью готовы.