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Власти Удмуртии и общественники проверили отремонтированные дороги в Ижевске

12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Комиссия осмотрела улицы Маслюкова, Пушкинскую и проспект Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии и общественники проверили качество дорог в Ижевске, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Осмотр начали с улицы Маслюкова, на которой было проведено фрезерование, ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя на площади 10 тыс. кв.м. Пробы асфальтобетона, взятые с участка ремонта и проверенные в двух разных лабораториях, соответствуют нормативам.

Проверку прошли и два участка улицы Пушкинской: от переулка Широкий до улицы Кирова и от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина. Здесь дорожники отремонтировали свыше 80 канализационных люков и дождеприемников, а также уложили выравнивающий и верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. 

На объекте переделали 12 люков.

NIK_3735 фото Карипов Э.JPG

Также комиссия посетила проспект Калашникова, где на прошлой неделе остановили работы из-за нарушения технологии. По предписанию администрации Ижевска участок протяжённостью около 150 метров был отфрезерован и вновь перекрыт асфальтом за счёт средств подрядчика. Глава регионального кабмина Ярослав Семёнов отметил, что кромка нового покрытия сформирована не на всём протяжении дороги. В местах, где кромкообразователь не использовался, новый асфальт может начать разрушаться.

Отметим, за месяц реализации программы «Безопасные и качественные дороги» с объектов отобрано 515 проб асфальтобетона.

Напомним, в Ижевске в рамках проекта отремонтируют 43 участка улиц. Работы проводятся на 16 из них, три объекта уже полностью готовы.

12:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
260
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники

 

 

 


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