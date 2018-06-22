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Дорожникам пришлось переделать просевшие колодцы на отремонтированной улице Пушкинской в Ижевске

16:01, 22 июня, 2018
Дарья Саушина
16:01, 22 июня, 2018
Дарья Саушина
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#дороги\n#Ижевск\n#Ярослав Семенов
Фото: facebook.com (Александр Сушко)
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В настоящее время ремонт Пушкинской завершен.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили запланированный на этот год ремонт улицы Пушкинской. По программе «Безопасные и качественные дороги» обновили асфальт на участках от переулка Широкий до улицы Кирова и от Карла Либкнехта до Ленина. Стоимость работ составила 27,1 млн рублей.

Как рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, подрядчику пришлось переделывать 12 из 81 колодцев. При укладке дорожного покрытия люки просели.

«Мы яму вырыли, начинаем уплотнять, после колец начинаем один слой, второй третий, недостаточно уплотнили, потом идет каток - просадка. Что делать? Вырезаем, выкапываем, снова уплотняем. Я думаю, переделка 12 колец будет показательным примером для всех, минус экономике предприятия, и вопрос отсутствия премирования рабочих», - сказал премьер-министр.

По его словам, сегодня существует пять звеньев контроля за ходом ремонта дорог. Это позволяет выявить недочеты и заставить подрядчика переделать работу. «Мы видим, что дороги делаются, нарушения графиков из-за нарушения технологии практически не допускается. Говорю практически, потому что есть моменты, которые мы заставляем переделывать. Есть погодные условия, которые заставляют двигать график. В сроки, которые есть, мы должны уложиться», - отметил Семенов.

16:01, 22 июня, 2018
Дарья Саушина
363
0
#дороги\n#Ижевск\n#Ярослав Семенов

 

 

 


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