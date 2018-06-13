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Арт-фестиваль «Рисуй Ижевск» прошел в столице Удмуртии

09:00, 13 июня, 2018
09:00, 13 июня, 2018
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#стрит-арт
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Город украсили несколько новых рисунков на стенах.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские художники расписали стены нескольких домов. В столице Удмуртской Республики прошел фестиваль «Рисуй Ижевск».

10 июня жители 9-этажного дома по адресу Удмуртская, 267/2 разрисовали цоколь необычным орнаментом. В акции принимали участие все от мала до велика. Каждый потрудился на славу.

Сложно пройти мимо этой красоты и остаться равнодушным. Каждый хочет сделать свой двор лучше. И у жильцов этого дома получилось украсить город еще одним ярким домом.

12 июня новый облик получила стена в переулке Интернациональном возле регионального Минздрава. Хорошее настроение, художники, зажигательная музыка и забор, ставший холстом для творчества. Что еще нужно для прекрасного проведения выходного дня. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на эту яркую, наполненную оптимизмом стену. Мимо пройти просто не возможно. Так и одна ижевчанка не могла скрыть эмоций и восторга от проделанной работы художников: «Очень рада, что в Ижевске есть такие неравнодушные люди, делающие наш город лучше и веселее».

Подготовила Кристина Мельникова

09:00, 13 июня, 2018
1137
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#стрит-арт

 

 

 


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