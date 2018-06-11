Схема ограничений на сайте «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат в Ижевске в День города, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В День города нельзя будет проехать:
- с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда на участке от переулка Широкий до проезда Дерябина;
- с 8:00 до 23:00 - по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до улицы Бородина;
- с 20:00 до 23:00 - по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.
На время велопарада с 12:45 приостановят проезд по улицам:
- Пушкинская, на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;
- Лихвинцева, на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
- Коммунаров, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Северный;
- переулок Северный, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
- Пушкинская, на участке от переулка Северного до улицы Кирова;
- Кирова, на участке от улицы Пушкинской до улицы Песочной;
- Песочная, на участке от улицы Кирова до улицы Береговая;
- Береговая, на участке от улицы Песочная до кафе «Форт Робинзон».