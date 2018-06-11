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Движение транспорта временно ограничат в Ижевске в День города

16:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
16:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#транспорт\n#День города Ижевска\n#Удмуртия\n#безопасность движения
Фото: @arzik2
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Схема ограничений на сайте «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно ограничат в Ижевске в День города, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В День города нельзя будет проехать:

- с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда на участке от переулка Широкий до проезда Дерябина;

- с 8:00 до 23:00 - по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до улицы Бородина;

- с 20:00 до 23:00 - по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.

 

На время велопарада с 12:45 приостановят проезд по улицам:

- Пушкинская, на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- Лихвинцева, на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- Коммунаров, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Северный;

- переулок Северный, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- Пушкинская, на участке от переулка Северного до улицы Кирова;

- Кирова, на участке от улицы Пушкинской до улицы Песочной;

- Песочная, на участке от улицы Кирова до улицы Береговая;

- Береговая, на участке от улицы Песочная до кафе «Форт Робинзон».

16:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
108
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#Ижевск\n#транспорт\n#День города Ижевска\n#Удмуртия\n#безопасность движения

 

 

 


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