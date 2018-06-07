В Ижевске ликвидируют свалку на улице Уржумской

Рабочие уже вывезли более 50 кубометров мусора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске взялись за ликвидацию свалки в логу на улице Уржумской. Об этом сообщает администрация Индустриального района города.

«В первый день работы из лога и вывезено более 50 куб.м. мусора. Работы по ликвидации свалки мусора будут продолжены», - говорится на странице администрации в соцсети Facebook.

Власти отметили, что лог завалили мусором жители Восточного поселка, не желающие заключать договоры по вывозу отходов со специализированными организациями.