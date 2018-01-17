В момент трагедии их не было дома.

Ижевск. Удмуртия. У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В Ижевске при хлопке газа в многоэтажке погибла женщина Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-17.

Хлопок газа произошел днем в среду, 17 января, в доме на улице Пушкинской. В результате погибла женщина. В момент происшествия трое старших её детей находились в школе, младший – в детском саду. К ним выехали специалисты, в том числе, психологи МЧС.

По предварительной информации, детей заберут органы опеки – информации об их отце нет.

Также, по словам Семенова, в ближайшее время управляющая компания, которая занимается обслуживанием дома, проведет замеры выбитых хлопком окон и вставит новые.