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      Готовимся к Новому году: где установят праздничные ели в Ижевске

      13:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      303
      0
      #дети\n#досуг\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: ИА "Сусанин"
      303
      0

      Главный символ праздника появится на Центральной площади города к 15 декабря. Его открытие состоится 23 числа.

      Ижевск. Удмуртия. Новогодние праздники не за горами. Рабочие уже приступили к установке главной ели Ижевска, а также к оформлению улиц. По традиции в столице Удмуртии установят сразу несколько символов праздника. Рассказываем, где и когда состоятся открытия елей.

      В Ижевске по традиции установят несколько новогодних елей, которые будут располагаться в разных районах города. Главная красавица Ижевска будет установлена уже к 15 декабря на Центральной площади. Работы там уже начались. Ее высота составит 18 метров.

      Как рассказал журналистам замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, ее украсят световыми конструкциями – снежинками, гирляндами со светодиодными и стробоскопическими лампами. На украшение площади в этом году потратили 1 млн рублей.

      Также там планируют установить луна-парк, ледовые скульптуры, горки и каток, однако погода на данный момент вносит свои коррективы и у рабочих нет льда. На случай, если в республике в ближайшие дни не похолодает, у специалистов есть запасной вариант – установка фигур из альтернативных материалов. Помимо этого, на площади будет работать ярмарка.

      «Будут общедоступные горки, новые фигуры от наших партнеров. Будет красиво, здорово и ярко. Льда действительно нет. Это огромная проблема. Но в случае чего мы будем использовать фигуры, которые можно сделать и не изо льда. Надеемся, что погода все-таки реализуется», - рассказал Чистяков.

      К 15 декабря также украсят все центральные улицы.

      Позднее, 23 декабря, состоится официальное открытие главной городской ели.

      «Жителей и гостей столицы Удмуртии ждет красочное представление, игры, конкурсы и новогодняя ярмарка», - рассказал Чистяков.

      В ночь с 31 декабря на 1 января с 20:00 до 2:00 пройдет новогодняя дискотека.

      В других районах также будут установлены новогодние ели.

      16 декабря в 12:00 состоится открытие в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118).

      18 декабря в 16:00 на площадке у Дома народного творчества «Спартак» (Азина, 84).

      21 декабря в 14:00 в парке имени Кирова (Кирова, 8)

      22 декабря в 13:00 на площадке у ТЦ «Радуга»

      23 декабря в 12:00 на парковке у ТЦ «Столица» (Автозаводская, 3а)

      Также 7 января с 11:00 до 13:00 пройдут городские Рождественские гуляния на площади у Свято-Михайловского собора.

      13:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      303
      0
      #дети\n#досуг\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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