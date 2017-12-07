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      Исключенные из списка муниципального имущества дороги Ижевска находятся на частных землях

      16:18, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:18, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      384
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#зима\n#Ильдар Бикбулатов
      Фото: @arzik2
      384
      0

      В городской администрации считают, что чистить от снега их должны управляющие компании.

      Ижевск. Удмуртия. Ранее исключенные из списка муниципального имущества дороги Ижевска находятся на частных землях. Об этом журналистам рассказал первый замглавы администрации города Ильдар Бикбулатов.

      Власти считают, что чистить от снега такие участки должны управляющие компании.

      «Как вы помните - прошлая зима была очень снежная, соответственно мы проанализировали работу всех служб городских […] и сделали выводы. Выяснилось, что некоторые проезды не чистились, причем, когда начали смотреть постановление, где эти дороги включаются в перечень городских дорог - документ 2010 года, мы его внимательно посмотрели. Оказалось, что в этом постановлении есть проезды, которые находятся на землях придомовых территорий многоквартирных домов - то есть находятся на частных землях», - рассказал Ильдар Бикбулатов.

      По его словам, в таких случаях власти не могут направлять бюджетные деньги на выполнение работ, поэтому их исключили из списка. Всего это 65 объектов.

      «Понятно, что это, может быть, у кого-то сегодня вызвало вопросы, хотя постановление было подготовлено в сентябре, оно было опубликовано. Те, кто хотел задать вопросы, они их задали своевременно, но, к сожалению, получилось, как получилось […] Я думаю, что это, конечно, задача управляющих компаний, это придомовые территории, очистку придомовых территорий должна осуществлять управляющая компания», - уточнили Бикбулатов.

      Он также отметил, что в случае, если компания «организует работу по передаче этих участков в городскую казну, то все встанет на свои места».

      «Процедура есть, юридически существует. Сейчас мы наблюдаем картину, когда в свое время отмежеванные территории придомовые - захватили: и проезды, и дороги и, в принципе, жители сегодня распоряжаются как хотят ими», - рассказал первый замглавы администрации.

      Бикбулатов также уточнил, что в ближайшее время власти города проведут ряд встреч, чтобы выработать позицию по данному вопросу.

      Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что большое количество дорог Ижевска исключили из списка муниципального имущества, поэтому выделять деньги на их чистку от снега власти теперь не будут.

      16:18, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      384
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#зима\n#Ильдар Бикбулатов

       

       

       

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