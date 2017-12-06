Экспериментальный состав: Удмуртия и «дочка» «Лукойла» испытают новые технологии на дорогах региона

Речь идет об участии компании «ЛЛК-Интернешнл» в обеспечении отрасли битумными материалами, позволяющими увеличить срок службы дорог.

Ижевск. Удмуртия. Компания «ЛЛК-Интернешнл» (дочерняя компания «Лукойла) и власти Удмуртии подписали соглашение об обеспечении дорожного хозяйства республики битумными материалами нового поколения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, стороны договорились об организации на дорогах экспериментальных участков, где будут применены инновационные технологии и выявлены их характеристики, позволяющие оптимально соответствовать климату и условиям.

Также речь идёт о совместной работе в сфере повышения квалификации специалистов, которым предстоит применять новые материалы.

«Дорожный сезон 2017 года, который стал для Удмуртии самым результативным за последние несколько лет, позволил заново оценить роль новых технологий в борьбе за качество, долговечность и в конечном итоге – экономичность наших дорог. На дорогах Удмуртии уже организованы экспериментальные участки, где мы тестируем материалы и технологии их нанесения, в том числе с участием экспертов ведущего федерального транспортного института. Конечная цель – полностью изжить понятие «бездорожье» и выйти в число регионов с наилучшим качеством дорог», - прокомментировал при подписании соглашения председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Как пояснили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Миндортранса, на территории республики уже есть небольшие экспериментальные участки, к примеру на участке дороги у деревни Чурашур (Малопургинский район) применен дробленый камский гравий.

«Работы по устройству таких участков проводились летом, на трассах с небольшим трафиком движения. Но решение об эффективности примененной технологии, ее пригодности для наших природно-климатических условий принимается не сразу. Экспериментальный отрезок наблюдается нашими кураторами в течение года, особенно после зимы в период весенней распутицы. С битумами будет примерно такая же история. Сначала их испытают на небольших загородных дорожных участках», - уточнили в пресс-службе.

Пока в соглашении речь идет о битумных материалах, полимерно-битумных вяжущих, битумных эмульсиях и других материалах, производимых на основе битума, однако это не весь список технологий, которые будут использовать в дальнейшем на дорожных участках.