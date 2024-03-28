В Ленинском районе Ижевска дорожники расчистили 25 км открытой ливневки

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска расчистили 25 км открытой ливневки в Ленинском районе. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

На текущей неделе сотрудники «ДРЭУ» и «ИжАвтоСнаб» вручную и с помощью спецтехники освободили водопропускную трубу в переулке Будочный. Они достали старые доски, прошлогоднюю листву и бытовой мусор.

Всего в рамках подготовки к паводку с 44 улиц Ленинского района было вывезено 90 тыс. кубометров снега. Основные работы уже завершены, но дорожники реагируют на сообщения горожан. Специалисты устраняют засоры и, если нужно, снова моют трубы.

Дорожники пристально следят за улицами: Гагарина, Московской, Степной, Азина, Кирзаводской, Малиновая гора и другими территориями Ленинского района.

О подтоплении дома ижевчане могут сообщить в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 или 998-072.

Напомним, что первые случаи подтопления уже зафиксировали в Ижевске, Воткинске и Глазове.