Да будет свет: в Ижевске появилась остановка на солнечных батареях

С их помощью на остановочных комплексах появится свет, зарядка для мобильных устройств, а в дальнейшем солнечная энергия будет использоваться для инфракрасного обогрева объекта.

Ижевск. Удмуртия. Солнечные батареи появились на остановке пригородного транспорта по улице Гагарина в Ижевске. Их энергия будет использоваться для освещения объекта, зарядки мобильных устройств, а в дальнейшем и для инфракрасного обогрева комплекса.

Остановка на солнечных батареях в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-17.

По словам директора МУП «Горсервис» Михаила Немтинова, это пилотный проект, аналогов у которого нет в соседних регионах.

«Остановка оснащена устройствами по аккумулированию солнечной энергии, преобразованию в энергию электрическую и, соответственно, освещение. Тем самым мы достигаем массы плюсов. Во-первых, нет нагрузки на бюджет по освещенности (не потребляется электроэнергия, соответственно за нее не нужно платить – прим.ред.). Во-вторых, свечение происходит в режиме, когда сработают соответствующие датчики и приборы», - рассказал Немтинов.

Опыт установки таких объектов был только в Москве. Удмуртские специалисты учли все недостатки, которые были у москвичей, и сейчас внедряют улучшенный вариант. Заряда батареи хватит на двое суток, а солнечного света в нашем регионе достаточно вне зависимости от времени года.

«Сейчас день становится короче, и мы поставим реле, которое будет работать на время. То есть с пяти вечера будет работать датчик, который будет включать светодиоды. Он будет работать до часа ночи, как работает транспорт. С часа ночи до 5 утра светодиоды на остановке будут отключаться», - рассказал журналистам начальник отдела маркетинга в МУП «Горсервис» Борис Гальцов.

В течение трех недель на остановке появятся две розетки, с помощью которых можно будет зарядить мобильное устройство. В перспективе также установить здесь Wi-Fi и инфракрасный обогрев.

Отметим, что устройства защищены от вандалов.

«Все компоненты свечения спрятаны под определенные материалы, что исключает их быстрый демонтаж или какое-то воздействие третьих лиц. Непосредственно антенна установлена на кровле, думаю, что впоследствии мы оборудуем ее видеокамерой», - добавил Нематинов.

Сегодня проблема освещенности остановок в Ижевске стоит достаточно остро, так как из 200 остановок свет есть только на 10 комплексах, которые расположены по улице Пушкинской. По словам начальника отдела маркетинга МУП «Горсервис» Бориса Гальцова, это стало одной из причин, по которой для тестирования они выбрали объект не в центре города. Кроме того, жители не раз обращались с просьбой осветить именно эту остановку.

Примерная стоимость такой установки оценивается в 50 тыс. рублей. Следующая «солнечная остановка» появится на «Электротехнике в быту», а в дальнейшем и по всему городу.