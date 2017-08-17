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      Завод в Кизнере продолжит работу после полного уничтожения химоружия

      11:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      247
      0
      #химразоружение\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#химическое оружие
      247
      0

      Об этом сообщил врио главы Удмуртии.

      Кизнер. Удмуртия. После уничтожения последних боеприпасов химического оружия в Кизнере, завод продолжит работать. Об этом во время рабочей поездки в поселок сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Местные жители задали ему вопрос: «Где будут работать люди после завершения программы?».

      «С окончанием уничтожения химоружия работы на объекте будут продолжены. И её хватит как минимум на два, а то и на три-четыре года», - сказал Бречалов.

      Напомним, в начале августа на заводе в Кизнере приступили к уничтожению последней партии химических боеприпасов. По данным на 8 августа в России избавились от 99,7% химоружия. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2017 года. Объект в Кизнере является единственным действующим на сегодня заводом в России по уничтожению химоружия.

      11:01, 17 августа, 2017
      Яна Шамаева
      247
      0
      #химразоружение\n#Кизнер\n#Удмуртия\n#химическое оружие

       

       

       

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