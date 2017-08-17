Завод в Кизнере продолжит работу после полного уничтожения химоружия

Об этом сообщил врио главы Удмуртии.

Кизнер. Удмуртия. После уничтожения последних боеприпасов химического оружия в Кизнере, завод продолжит работать. Об этом во время рабочей поездки в поселок сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Местные жители задали ему вопрос: «Где будут работать люди после завершения программы?».

«С окончанием уничтожения химоружия работы на объекте будут продолжены. И её хватит как минимум на два, а то и на три-четыре года», - сказал Бречалов.

Напомним, в начале августа на заводе в Кизнере приступили к уничтожению последней партии химических боеприпасов. По данным на 8 августа в России избавились от 99,7% химоружия. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2017 года. Объект в Кизнере является единственным действующим на сегодня заводом в России по уничтожению химоружия.