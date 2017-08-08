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      Химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом полностью уничтожили в Кизнере

      14:36, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:36, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      73
      0
      #химразоружение\n#оружие\n#Кизнер\n#экология\n#Удмуртия\n#химическое оружие
      Фото: химразоружение.рф
      73
      0

      На заводе приступили к ликвидации последней партии химических боеприпасов.

      Кизнер. Удмуртия. Химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом полностью уничтожили на заводе в Кизнере. Об этом сообщает журнал «Химическое разоружение» со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина.

      С 8 августа на заводе приступили к ликвидации последней партии химических боеприпасов, снаряженных люизитом, калибра 122 мм.

      Здание уничтожения люизита ввели в эксплуатацию меньше месяца назад – 10 июля.

      Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в России завод по уничтожению химоружия. В стране к настоящему времени избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.

      «Мы справились с поставленной боевой задачей эффективно, безопасно, ранее установленного срока, намного опередив наших партнеров. Затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств», - цитирует журнал слова Капашина.

      14:36, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      73
      0
      #химразоружение\n#оружие\n#Кизнер\n#экология\n#Удмуртия\n#химическое оружие

       

       

       

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