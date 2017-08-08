Химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом полностью уничтожили в Кизнере

На заводе приступили к ликвидации последней партии химических боеприпасов.

Кизнер. Удмуртия. Химические боеприпасы калибра 152 мм с люизитом полностью уничтожили на заводе в Кизнере. Об этом сообщает журнал «Химическое разоружение» со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина.

С 8 августа на заводе приступили к ликвидации последней партии химических боеприпасов, снаряженных люизитом, калибра 122 мм.

Здание уничтожения люизита ввели в эксплуатацию меньше месяца назад – 10 июля.

Напомним, объект «Кизнер» - единственный действующий в России завод по уничтожению химоружия. В стране к настоящему времени избавились от 99,7 % запасов боевых отравляющих веществ. Завершить работы планируется к сентябрю 2017 года – на год раньше запланированного срока.

«Мы справились с поставленной боевой задачей эффективно, безопасно, ранее установленного срока, намного опередив наших партнеров. Затягивание реализации программы химразоружения до 2023 года, чтобы одновременно с США завершить этот процесс, потребовало бы еще несколько десятков миллиардов бюджетных средств», - цитирует журнал слова Капашина.