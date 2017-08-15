Лестницу к набережной Ижевска отремонтируют к сентябрю

Движение по спуску будет закрыто.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в четверг, 17 августа, начнется ремонт лестницы, ведущей от площади оружейников к набережной городского пруда. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, завершить работы планируется 31 августа.

«В настоящее время закрыто передвижение по лестничному спуску <…> в связи с его частичным обрушением в результате прошедших на территории города ливней», - отмечается в сообщении городских властей.

Напомним,в середине июля по лестнице прокатилась ижевчанка на «Ниве». В результате были повреждены три ступени.

Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях.

«Стоимость изготовления каждой из них составляет более 125 тыс. рублей, а вместе с работами по демонтажу поврежденных ступеней и установке новых ущерб может составить около 500 тыс рублей», - отметила глава администрации Первомайского района столицы Удмуртии Наталья Сазонова.

Этот ущерб предъявят девушке в досудебном порядке через управление муниципальной милиции. В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке власти города обратятся в суд.