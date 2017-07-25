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      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      13:25, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:25, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1063
      0
      #Ижевск\n#ущерб\n#Удмуртия\n#набережная\n#происшествие\n#штраф
      Фото: кадр из видео youtube
      1063
      0

      Об этом рассказала глава администрации Первомайского района города Наталья Сазонова.

      Ижевск. Удмуртия. Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, об этом рассказала глава администрации Первомайского района столицы Удмуртии.

      По словам Натальи Сазоновой, специализированная организация уже выполнила оценку причиненного ущерба.

      «Замене подлежат 3 ступени, стоимость изготовления каждой из них составляет более 125 тыс. рублей, а вместе с работами по демонтажу поврежденных ступеней и установке новых ущерб может составить около 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. "Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром..." https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170715-239072/#hcq=2mqKwpq

      Этот ущерб предъявят девушке в досудебном порядке через управление муниципальной милиции. В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке власти города обратятся в суд.

      Случай произошел в середине июля.

      13:25, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      1063
      0
      #Ижевск\n#ущерб\n#Удмуртия\n#набережная\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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