Об этом рассказала глава администрации Первомайского района города Наталья Сазонова.

Ижевск. Удмуртия. Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, об этом рассказала глава администрации Первомайского района столицы Удмуртии.

По словам Натальи Сазоновой, специализированная организация уже выполнила оценку причиненного ущерба.

«Замене подлежат 3 ступени, стоимость изготовления каждой из них составляет более 125 тыс. рублей, а вместе с работами по демонтажу поврежденных ступеней и установке новых ущерб может составить около 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. "Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром..." https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170715-239072/#hcq=2mqKwpq

Этот ущерб предъявят девушке в досудебном порядке через управление муниципальной милиции. В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке власти города обратятся в суд.

Случай произошел в середине июля.