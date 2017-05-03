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      Владимир Нестеренко: капремонт светомузыкального фонтана в Ижевске необходимо провести в следующем году

      09:46, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      09:46, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#капремонт\n#ремонт
      Фото: instagram.com (Владимир Нестеренко)
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      На объекте нужно восстановить гидроизоляцию и мозаичное покрытие.

      Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт светомузыкального фонтана на центральной площади Ижевска необходимо провести в 2018 году. На объекте нужно восстановить гидроизоляцию и мозаичное покрытие, сообщил в своем Instagram замглавы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      По его словам, этой весной фонтан должны запустить до 8 мая.

      «Приступили к очистке чаши фонтана на центральной площади, в срок до 8 мая проведём регламентные работы и запустим в работу. На следующий год необходимо проводить капитальный ремонт чаши, восстанавливать гидроизоляцию и мозаичное покрытие», - написал Нестеренко.

      Светомузыкальный фонтан на центральной площади Ижевска запустили 12 июня 2009 года во время празднования Дня города.

      Приступили к очистке чаши фонтана на центральной площади, в срок до 8 мая проведём регламентные работы и запустим в работу. На следующий год необходимо проводить капитальный ремонт чаши, восстанавливать гидроизоляцию и мозаичное покрытие.

      10 Likes, 1 Comments - Владимир Нестеренко (@vladimirnes) on Instagram: "Приступили к очистке чаши фонтана на центральной площади, в срок до 8 мая проведём регламентные..."

      09:46, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#капремонт\n#ремонт
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