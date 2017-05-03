Владимир Нестеренко: капремонт светомузыкального фонтана в Ижевске необходимо провести в следующем году

На объекте нужно восстановить гидроизоляцию и мозаичное покрытие.

Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт светомузыкального фонтана на центральной площади Ижевска необходимо провести в 2018 году. На объекте нужно восстановить гидроизоляцию и мозаичное покрытие, сообщил в своем Instagram замглавы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

По его словам, этой весной фонтан должны запустить до 8 мая.

«Приступили к очистке чаши фонтана на центральной площади, в срок до 8 мая проведём регламентные работы и запустим в работу. На следующий год необходимо проводить капитальный ремонт чаши, восстанавливать гидроизоляцию и мозаичное покрытие», - написал Нестеренко.

Светомузыкальный фонтан на центральной площади Ижевска запустили 12 июня 2009 года во время празднования Дня города.