Виктор Савельев прокомментировал грязь и снег на улицах Ижевска

По его словам, несмотря на это, он уточнил, что прогресс в работе администрации города есть.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев прокомментировал грязные улицы и уборку снега в Ижевске. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация города показывает в своей работе прогресс, сказал Савельев в среду, 19 апреля, в ходе сессии Гордумы.

Он также добавил, что его критику стоит воспринимать нормально, а работ предстоит сделать еще немало.

«Мы видим, что местного самоуправление работает. Наверное, никто не критикует городскую власть больше, чем я. Юрию Александровичу (Тюрину – прим.ред.) достается от меня сейчас несколько меньше, по сравнению с нашей первой встречей. Да, у нас грязные дороги, безобразно убирается снег: до сих пор лежит на многих улицах. Эту критику нужно воспринимать нормально. Мы договорились о подготовке новой программы, которую мы поддержим обязательно. Сейчас разрабатываем закон по столице – думаю летом мы его примем. Не буду говорить о достижениях, но работы предстоит еще много», - сказал Виктор Савельев.

По словам и.о. председателя правительства, в ближайшее время город подготовит антикризисный план и начнет его реализовывать.

«Мы проводим встречи с городом. Надеюсь, что все коллеги поддерживают действующую власть», - подытожил в конце своего выступления Виктор Савельев.