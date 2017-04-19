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      Виктор Савельев прокомментировал грязь и снег на улицах Ижевска

      13:21, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:21, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      361
      0
      #Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#грязь\n#снег
      361
      0

      По его словам, несмотря на это, он уточнил, что прогресс в работе администрации города есть.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев прокомментировал грязные улицы и уборку снега в Ижевске. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация города показывает в своей работе прогресс, сказал Савельев в среду, 19 апреля, в ходе сессии Гордумы.

      Он также добавил, что его критику стоит воспринимать нормально, а работ предстоит сделать еще немало.

      «Мы видим, что местного самоуправление работает. Наверное, никто не критикует городскую власть больше, чем я. Юрию Александровичу (Тюрину – прим.ред.) достается от меня сейчас несколько меньше, по сравнению с нашей первой встречей. Да, у нас грязные дороги, безобразно убирается снег: до сих пор лежит на многих улицах. Эту критику нужно воспринимать нормально. Мы договорились о подготовке новой программы, которую мы поддержим обязательно. Сейчас разрабатываем закон по столице – думаю летом мы его примем. Не буду говорить о достижениях, но работы предстоит еще много», - сказал Виктор Савельев.

      По словам и.о. председателя правительства, в ближайшее время город подготовит антикризисный план и начнет его реализовывать.

      «Мы проводим встречи с городом. Надеюсь, что все коллеги поддерживают действующую власть», - подытожил в конце своего выступления Виктор Савельев.

      13:21, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      361
      0
      #Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#грязь\n#снег
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