Камская и Воткинская ГЭС почти завершили подготовку к весеннему паводку

Выполнено уже больше половины мероприятий.

Воткинск. Удмуртия. Камская и Воткинская гидроэлектростанции заканчивают подготовку к весеннему половодью. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителей учреждений, выполнено уже более половины необходимых мероприятий.

«Сейчас завершается сработка водохранилища для приема паводковых вод - это очень большой объем работ. Ведется текущее обслуживание оборудования. В целом более половины мероприятий выполнено. Мы готовы к паводку», - сказал директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.

Он уточнил, что суммарный приток к Камской ГЭС в половодье в 2017 году может составить 32,5 кубокилометра. Это на 11% больше среднемноголетнего значения. Максимальный приток в Камское водохранилище ожидают на уровне 11,8 тыс. метров в секунду.

Руководитель Воткинской ГЭС Алексей Бяков также добавил, что весь комплекс работ по подготовке оборудования, сооружений, персонала к началу паводка выполнят в полном объеме.

Установленная мощность Камской ГЭС – 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 1,8 млрд кВт.ч. Установленная мощность Воткинской ГЭС - 1020 МВт, среднегодовая выработка - около 2,5 млрд кВт.ч.

Напомним, пик весеннего половодья в Удмуртии в 2017 году ожидают с 15 по 24 апреля.

«Весеннее половодье ожидается в первой декаде апреля – начале второй. Пик прохождения 15-24 апреля. В зоны возможного подтопления попадают 19 муниципальных образований, 22 населенных пункта с населением 3969 человек, 10 объектов экономики, 4 социально значимых объекта, 25 участков автодорог и 18 мостов, 16 участков железных дорог и 7 железнодорожных мостов», - сказал исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Поджаров.