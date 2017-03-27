Впервые в космосе: какой будет территория возле дворца юного творчества в Ижевске

Несколько конкурсных проектов рассмотрели корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска и ООО «Регион-Инвест» объявили конкурс на архитектурную концепцию благоустройства территории, прилегающей к жилому комплексу «Ривьера». Старт дали 23 ноября 2016 года.

Участок находится между улицами Горького, Кирова, Милиционной и ЖК «Ривьера Парк» – место возле дворца творчества юных в Ижевске.

Итоги конкурса подвели 6 марта 2017 года. Жюри рассмотрело 20 проектов. Корреспондент информагентства «Сусанин» Яна Шамаева узнала, что появится на этом месте в будущем, и какие варианты планировки остались вне игры.