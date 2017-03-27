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      Впервые в космосе: какой будет территория возле дворца юного творчества в Ижевске

      09:00, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      39
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: tehne.com
      39
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      Несколько конкурсных проектов рассмотрели корреспонденты информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска и ООО «Регион-Инвест» объявили конкурс на архитектурную концепцию благоустройства территории, прилегающей к жилому комплексу «Ривьера». Старт дали 23 ноября 2016 года.

      Участок находится между улицами Горького, Кирова, Милиционной и ЖК «Ривьера Парк» – место возле дворца творчества юных в Ижевске.

      Итоги конкурса подвели 6 марта 2017 года. Жюри рассмотрело 20 проектов. Корреспондент информагентства «Сусанин» Яна Шамаева узнала, что появится на этом месте в будущем, и какие варианты планировки остались вне игры. 

      Впервые в космосе

      Какой будет и могла быть территория возле дворца юного творчества в Ижевске

      09:00, 27 марта, 2017
      Яна Шамаева
      39
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
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