Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут курсы подготовки к «Тотальному диктанту» (12+). Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Благодаря курсам «Русский по средам» (12+) горожане смогут подтянуть знания по русскому языку. Курс состоит из 4 занятий, во время которых участники будут под диктовку писать тексты из книг Марины Москвиной, а затем разбирать правила орфографии и пунктуации.

Очные занятия пройдут 12, 19, 26 марта и 2 апреля. Курсы проведут в разных местах города:

в 12:00 в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына 9а;

в 16:00 в филиале библиотеки имени Владимира Короленко на улице Камбарской, 29;

в 16:00 в библиотеке имени Льва Толстого на улице Ворошилова, 18;

в 18:00 в детской библиотеке имени Максима Горького на улице Удмуртской, 216;

в 18:30 в Национальной библиотеке Удмуртии на улице Советской, 11.

Напомним, что «Тотальный диктант» проведут в Удмуртии 5 апреля.