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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Перед «Тотальным диктантом» для ижевчан проведут курсы по русскому языку

12:19, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Перед «Тотальным диктантом» для ижевчан проведут курсы по русскому языку
12:19, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#курсы\n#русский язык\n#подготовка
Источник фото: vk.com/totaldict18
49
0

На четырёх занятиях горожане потренируются в написании текстов под диктовку и повторят правила орфографии и пунктуации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут курсы подготовки к «Тотальному диктанту» (12+). Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».  

Благодаря курсам «Русский по средам» (12+) горожане смогут подтянуть знания по русскому языку. Курс состоит из 4 занятий, во время которых участники будут под диктовку писать тексты из книг Марины Москвиной, а затем разбирать правила орфографии и пунктуации. 

Очные занятия пройдут 12, 19, 26 марта и 2 апреля. Курсы проведут в разных местах города: 

  • в 12:00 в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына 9а;
  • в 16:00 в филиале библиотеки имени Владимира Короленко на улице Камбарской, 29;
  • в 16:00 в библиотеке имени Льва Толстого на улице Ворошилова, 18;
  • в 18:00 в детской библиотеке имени Максима Горького на улице Удмуртской, 216;
  • в 18:30 в Национальной библиотеке Удмуртии на улице Советской, 11. 

Напомним, что «Тотальный диктант» проведут в Удмуртии 5 апреля

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:19, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#курсы\n#русский язык\n#подготовка