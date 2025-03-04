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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Тотальный диктант напишут в Удмуртии 5 апреля

17:17, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Тотальный диктант напишут в Удмуртии 5 апреля
17:17, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
74
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#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#грамотность\n#Ижевск
Источник фото: vk.com (Тотальный диктант в Ижевске)
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Автором текста стала писатель и журналист Марина Москвина.

Ижевск. Удмуртия. Акция Тотальный диктант (12+) пройдет в Удмуртии 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 2025 году акция пройдет в 21-й раз. Автором текста диктанта стала писатель, журналист, лауреат Международного Почетного диплома Андерсена и финалист премии «Ясная Поляна» Марина Москвина.

Подготовиться к написанию жители столицы Удмуртии смогут на специальных курсах «Русский по средам». Программа будет состоять из четырех занятий. На каждом из них участники под диктовку напишут тексты из книг Марины Москвиной и разберут правила орфографии и пунктуации.

Первое занятие состоится 12 марта в 12:00 в помещении Штаба общественной поддержки (ул. Наговицына 9А). Следующие занятия запланированы на 19, 26 марта и 2 апреля.

12+

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17:17, 04 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
74
0
#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#грамотность\n#Ижевск