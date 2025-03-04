Ижевск. Удмуртия. Акция Тотальный диктант (12+) пройдет в Удмуртии 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В 2025 году акция пройдет в 21-й раз. Автором текста диктанта стала писатель, журналист, лауреат Международного Почетного диплома Андерсена и финалист премии «Ясная Поляна» Марина Москвина.

Подготовиться к написанию жители столицы Удмуртии смогут на специальных курсах «Русский по средам». Программа будет состоять из четырех занятий. На каждом из них участники под диктовку напишут тексты из книг Марины Москвиной и разберут правила орфографии и пунктуации.

Первое занятие состоится 12 марта в 12:00 в помещении Штаба общественной поддержки (ул. Наговицына 9А). Следующие занятия запланированы на 19, 26 марта и 2 апреля.

12+