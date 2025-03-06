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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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График работы трёх взрослых поликлиник Глазовской межрайбольницы привели к единому стандарту

10:42, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
График работы трёх взрослых поликлиник Глазовской межрайбольницы привели к единому стандарту
10:42, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#график работы
Источник фото: Глазовская межрайонная больница
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Поликлиника на Кирова, 27 теперь заканчивает работу на час позже.

Глазов. Удмуртия. Глазовская межрайонная больница скорректировала часы работы взрослых поликлиник. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее взрослые поликлиники №1, №2 и №3 заканчивали работать в разное время — в 18:00 или в 19:00. Чтобы не было путаницы, в медучреждении решили привести график работы к единому стандарту. 

Теперь все взрослые поликлиники Глазовской МБ в будни работают с 08:00 до 19:00. По субботам врачи станут принимать пациентов с 08:00 до 14:00 в поликлинике №2 на улице Кирова, 27. Исключения составляют праздничные дни. 

Также жители Глазова могут вызвать врача на дом с 07:00 до 17:00 часов в будни и с 07:00 до 12:00 в субботу.  

Отмечается, что 9 марта пациентов с ОРВИ доктор примет в поликлинике №2 на улице Кирова, 27. Медучреждение будет работать по графику субботы — с 08:00 до 14:00 часов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:42, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#график работы