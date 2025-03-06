Глазов. Удмуртия. Глазовская межрайонная больница скорректировала часы работы взрослых поликлиник. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее взрослые поликлиники №1, №2 и №3 заканчивали работать в разное время — в 18:00 или в 19:00. Чтобы не было путаницы, в медучреждении решили привести график работы к единому стандарту.

Теперь все взрослые поликлиники Глазовской МБ в будни работают с 08:00 до 19:00. По субботам врачи станут принимать пациентов с 08:00 до 14:00 в поликлинике №2 на улице Кирова, 27. Исключения составляют праздничные дни.

Также жители Глазова могут вызвать врача на дом с 07:00 до 17:00 часов в будни и с 07:00 до 12:00 в субботу.

Отмечается, что 9 марта пациентов с ОРВИ доктор примет в поликлинике №2 на улице Кирова, 27. Медучреждение будет работать по графику субботы — с 08:00 до 14:00 часов.