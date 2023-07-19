На территориях 18 школ Удмуртии обнаружены ветхие и аварийные постройки

Завьялово. Удмуртия. В девяти районах Удмуртии после травмирования шести учеников Лудорвайской школы в результате обрушения ветхой беседки прошли прокурорские проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в конце мая 2023 года в школе деревни Лудорвай обрушилась предназначенная к сносу ветхая беседка. 23 мая начался её демонтаж. На следующий день, когда рабочие ушли на обед, в беседку зашли дети, ожидавшие школьный автобус. В этот момент конструкции обрушились. Были травмированы шестеро ребят.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что беседка была не огорожена. Кроме того, после окончания занятий и до момента посадки в школьный автобус дети были предоставлены сами себе, хотя за ними должен был осуществляться контроль со стороны педагогов.

Начальнику управления образования Завьяловского района внесены представления об устранении нарушений.

После проверки Лудорвайской школы были осмотрены и другие образовательные учреждения республики. В результате в двух районах Ижевска — Устиновском и Индустриальном, в Завьяловском, Дебесском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Малопургинском, Увинском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах Удмуртии выявили 18 школ, на территории которых имеются ветхие и аварийные постройки, угрожающие здоровью и жизни детей. Руководство учреждений мер по сносу и ограждению опасных объектов не принимает.

«С целью устранения выявленных нарушений закона руководителям образовательных учреждений, главам органов местного самоуправления и органов управления образованием прокурорами районов внесено 14 представлений», — подчеркнули в прокуратуре.