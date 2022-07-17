Глава Удмуртии: строительство школы №65 в Ижевске начнется в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Первомайском районе Ижевска новое здание школы №65 начнут строить в 2024 году. Объект посетил глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Среднеобразовательную школу площадью почти 3,5 кв. м построили в 1962 году. Она была рассчитана на 472 места, но по факту в ней учились 539 школьников.

Компания «Эксперт-Проект» провела обследование строительных конструкций объекта, которое показало, что есть угроза обрушения перемычек, а также имеются аварийные участки перекрытий над подвалом и спортивным залом.

Учреждению выдали техническое заключение, в котором указано, что здание нужно полностью реконструировать или разбирать и строить новое. Второй объект на улице Щедрина, 1а из-за ограниченного использования ос­новных строительных конструкций и необходимости выполнения дорогого ремонта, который нецелесообразен, подлежит демонтажу.

В результате весной 2022 года здание образовательного учреждения признали аварийным. С 28 марта в школе №65 приостановили учебную деятельность. Учеников распределили в школы № 20 и 36.

На данный момент заключен контракт на разработку проектной документации. На это выделят почти 2,5 млн рублей.

Сейчас подготавливается проектно-сметная документация на новое здание, которое будет рассчитано на 825 учеников. Помимо этого решается вопрос с защитной зоной от железнодорожных путей для соблюдения санитарных нормативов. Планируется, что в июле 2022 года проект получит положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство начнется в 2024 году. В планах включить этот объект в нацпроект «Образование», инициированный президентом России Владимиром Путиным.

«Правильную мысль выразили авторы проекта: создание на базе нового здания не просто общеобразовательной школы, а ещё и эстетического центра. В микрорайоне достаточно проблем с благоустройством, совсем нет учреждений допобразования, поэтому будущая школа станет настоящим центром активности для всей этой территории», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также в планах в Первомайском районе капитально отремонтировать школу №90, построить школу №39 для детей с ограниченными возможностями здоровья, которую в 2021 году признали аварийной. Помимо этого в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в районе будут отремонтированы улицы Ильфата Закирова и Ярославского, реконструируют тротуар на улице Советской у кинотеатра «Дружба» и в ноябре 2022 года откроют обновленный Театр юного зрителя.

Несмотря на большие планы, в районе также много выполненных проектов, в числе которых почти законченный монтаж парашютной вышки в школе юных летчиков, открытие новых школ на улице Ильфата Закирова и в переулке Прасовском, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ухтомского, строительство стадиона школы №42, обновление 26 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», 20 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и 15 тротуаров по проекту «Пешеходный Ижевск».