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Двум можгинским классам присвоили имена героев, погибших во время спецоперации на Украине

16:06, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Двум можгинским классам присвоили имена героев, погибших во время спецоперации на Украине
16:06, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#имена\n#герои\n#спецоперация
Фото: vk.com(Михаил Трофимов)
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Уроженцев Можги посмертно наградили орденом Мужества.

Можга. Удмуртия. В Можге в школе №10 имени генерал-полковника Сергея Маева двум классам присвоили имена героев, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава Можги Михаил Трофимов в соцсети «ВКонтакте». 

Увековечение прошло в зале «Воинской славы». Юнармейский отряд 6 «В» класса теперь носит имя старшего сержанта Максима Кабанова, похороны которого прошли 19 июля. 

Юнармейскому отряду 7 «В» класса присвоили имя старшего лейтенанта Станислава Поздеева, который погиб 21 марта 2022 года. 

За мужество и героизм бойцов посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, что в начале сентября в Каменской школе открыли мемориальную доску Максима Сектерева, который погиб во время специальной операции на Украине. 

16:06, 15 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
63
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#имена\n#герои\n#спецоперация