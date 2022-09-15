Двум можгинским классам присвоили имена героев, погибших во время спецоперации на Украине

Можга. Удмуртия. В Можге в школе №10 имени генерал-полковника Сергея Маева двум классам присвоили имена героев, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает глава Можги Михаил Трофимов в соцсети «ВКонтакте».

Увековечение прошло в зале «Воинской славы». Юнармейский отряд 6 «В» класса теперь носит имя старшего сержанта Максима Кабанова, похороны которого прошли 19 июля.

Юнармейскому отряду 7 «В» класса присвоили имя старшего лейтенанта Станислава Поздеева, который погиб 21 марта 2022 года.

За мужество и героизм бойцов посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, что в начале сентября в Каменской школе открыли мемориальную доску Максима Сектерева, который погиб во время специальной операции на Украине.