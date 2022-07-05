Названы самые переполненные школы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Темпы строительства школ в Ижевске недостаточны, чтобы решить проблему переполненности учебных заведений.

«Мы изучили данные у управления образования администрации Ижевска — по итогам прошедшего 2021-2022 учебного года во многих школах Ижевска обучается больше учеников, чем предусматривает их проектная мощность. Всего по Ижевску мы говорим о превышении на 14 тысяч мест», — рассказал руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров.

Вот список школ-лидеров по количеству учеников сверх нормативов:

· №34 (Устиновский район) — при мощности в 1 100 мест там обучался 2081 ребенок;

· №76 (Устиновский район) — должно быть 915 учеников, училось – 1 758;

· № 91 (Первомайский район) — вместо 825 – 1642 ученика;

· №8 (Индустриальный район) — 1 405 человек вместо 650.

Из-за превышения проектной мощности, в 66 школах занятия приходится проводить в две смены.

«Такая ситуация не может не сказаться на качестве обучения. Это не только дискомфорт для детей, это большая нагрузка на учителей и инфраструктуру. Учитывая темпы застройки, вводом одной школы на Берша, которая рассчитана всего на 1 224 ребенка, проблему не решить», — заявил Тимур Ягафаров. Он считает, что региональным властям необходимо приложить усилия и добиться финансирования на строительство новых школ, а в качестве срочного решения — пристроев к зданиям действующих школ, где это возможно.

Напомним, что 30 июня в Ижевске завершился этап приёма заявлений в школы от тех, кто живёт на закреплённой территории и имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. С 6 июля начнётся вторая волна приёма заявлений в первые классы от родителей детей, проживающих не по месту прописки.