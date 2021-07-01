Вторая волна приёма заявлений в первый класс стартует в Ижевске 6 июля

Для родителей появилась горячая линия по вопросам зачисления детей в школу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске зарегистрировали почти 10 тыс. заявлений на поступление в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 1 апреля по 30 июня в Ижевске прошла приемная кампания в первый класс для жителей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также проживающих на закрепленной за школой территории. До 5 июля на стендах образовательных учреждений появятся списки зачисленных детей.

С 6 июля по 5 сентября можно будет подать заявления в первый класс на детей, которые не проживают на закрепленной школой территории. Если в школе закончатся места, то родители ребенка или законные представители получат письменный отказ. В таком случае они смогут лично обратиться в Управление образования администрации города Ижевска на улице Ленина, 2. Предварительно нужно будет записаться на прием по номеру 41-45-60.

Также по вопросам приема в первый класс начала действовать горячая линия. Она доступна в будние дни с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 по телефонам 41-46-56 и 41-45-59.