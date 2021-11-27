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Язык сломаешь: какие слова из удмуртского языка трудно выговорить с первой попытки

10:00, 27 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Язык сломаешь: какие слова из удмуртского языка трудно выговорить с первой попытки
10:00, 27 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
679
0
#Удмуртия\n#удмуртский язык
Фото: ИА «Сусанин»
679
0

Как обычная ромашка превращается в тӧдьысяська.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский язык является национальным языком удмуртов и бесермян. В 2013 году специалисты ЮНЕСКО внесли его в атлас вымирающих языков и дали ему не более 100 лет на дальнейшее существование. 

Несмотря на это, в школах региона продолжают открывать классы, в которых преподают удмуртский язык, а в ряде городов и районов республики проводят бесплатные курсы по его изучению. В регионе 27 ноября ежегодно празднуют День удмуртского языка. Именно в этот день в 2001 году язык приобрел статус государственного. 

Удмуртский язык довольно сложен, например, он отличается наличием 15 падежей. Кроме всем привычных именительного, родительного, дательного, винительного и творительного падежей русского языка, в удмуртском языке также есть разделительный падеж с вопросом — от кого, лишительный — без кого, соответственный — по кому. Еще 7 падежей выражают пространственные отношения и отвечают на вопросы: где, куда, докуда, откуда, с какого места, по чему, как. 

Чтобы понять всю силу и необъятность этого прекрасного языка, мы подобрали 15 сложновыговариваемых слов, для прочтения которых, возможно, понадобится не одна попытка. 

Вожвылъяськон — конкуренция 
Гожъяськыны — писать 
Сьӧдкысъем — темноватый, черноватый, брюнет 
Тодӥсьяськись — знаток, всезнайка 
Пыдесъяськыны — встать на колени, преклонить колени 
Шулдыръяськон — праздник 
Тӧдьысяська — луговая ромашка 
Кежегъяськыны — суетиться, горячиться, нервничать 
Мудӥсьшыр — крот, землеройка 
Йырӵышконни — парикмахерская 
Иземъяськыны — притворяться спящим 
Йӧгылтӥсь — трясогузка 
Шенгыльтӥсь — картавый 
Чильтыръяськыны — кокетничать, вертеться 
Пӧсьтолэзь — июль 

Проверить своё произношение можно в словаре на сайте корпуса национального удмуртского языка.

10:00, 27 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
679
0
#Удмуртия\n#удмуртский язык
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