Язык сломаешь: какие слова из удмуртского языка трудно выговорить с первой попытки

Как обычная ромашка превращается в тӧдьысяська.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский язык является национальным языком удмуртов и бесермян. В 2013 году специалисты ЮНЕСКО внесли его в атлас вымирающих языков и дали ему не более 100 лет на дальнейшее существование.

Несмотря на это, в школах региона продолжают открывать классы, в которых преподают удмуртский язык, а в ряде городов и районов республики проводят бесплатные курсы по его изучению. В регионе 27 ноября ежегодно празднуют День удмуртского языка. Именно в этот день в 2001 году язык приобрел статус государственного.

Удмуртский язык довольно сложен, например, он отличается наличием 15 падежей. Кроме всем привычных именительного, родительного, дательного, винительного и творительного падежей русского языка, в удмуртском языке также есть разделительный падеж с вопросом — от кого, лишительный — без кого, соответственный — по кому. Еще 7 падежей выражают пространственные отношения и отвечают на вопросы: где, куда, докуда, откуда, с какого места, по чему, как.

Чтобы понять всю силу и необъятность этого прекрасного языка, мы подобрали 15 сложновыговариваемых слов, для прочтения которых, возможно, понадобится не одна попытка.

Вожвылъяськон — конкуренция

Гожъяськыны — писать

Сьӧдкысъем — темноватый, черноватый, брюнет

Тодӥсьяськись — знаток, всезнайка

Пыдесъяськыны — встать на колени, преклонить колени

Шулдыръяськон — праздник

Тӧдьысяська — луговая ромашка

Кежегъяськыны — суетиться, горячиться, нервничать

Мудӥсьшыр — крот, землеройка

Йырӵышконни — парикмахерская

Иземъяськыны — притворяться спящим

Йӧгылтӥсь — трясогузка

Шенгыльтӥсь — картавый

Чильтыръяськыны — кокетничать, вертеться

Пӧсьтолэзь — июль

Проверить своё произношение можно в словаре на сайте корпуса национального удмуртского языка.