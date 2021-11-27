Язык сломаешь: какие слова из удмуртского языка трудно выговорить с первой попытки

Как обычная ромашка превращается в тӧдьысяська.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский язык является национальным языком удмуртов и бесермян. В 2013 году специалисты ЮНЕСКО внесли его в атлас вымирающих языков и дали ему не более 100 лет на дальнейшее существование.
Несмотря на это, в школах региона продолжают открывать классы, в которых преподают удмуртский язык, а в ряде городов и районов республики проводят бесплатные курсы по его изучению. В регионе 27 ноября ежегодно празднуют День удмуртского языка. Именно в этот день в 2001 году язык приобрел статус государственного.
Удмуртский язык довольно сложен, например, он отличается наличием 15 падежей. Кроме всем привычных именительного, родительного, дательного, винительного и творительного падежей русского языка, в удмуртском языке также есть разделительный падеж с вопросом — от кого, лишительный — без кого, соответственный — по кому. Еще 7 падежей выражают пространственные отношения и отвечают на вопросы: где, куда, докуда, откуда, с какого места, по чему, как.
Чтобы понять всю силу и необъятность этого прекрасного языка, мы подобрали 15 сложновыговариваемых слов, для прочтения которых, возможно, понадобится не одна попытка.
Вожвылъяськон — конкуренция
Гожъяськыны — писать
Сьӧдкысъем — темноватый, черноватый, брюнет
Тодӥсьяськись — знаток, всезнайка
Пыдесъяськыны — встать на колени, преклонить колени
Шулдыръяськон — праздник
Тӧдьысяська — луговая ромашка
Кежегъяськыны — суетиться, горячиться, нервничать
Мудӥсьшыр — крот, землеройка
Йырӵышконни — парикмахерская
Иземъяськыны — притворяться спящим
Йӧгылтӥсь — трясогузка
Шенгыльтӥсь — картавый
Чильтыръяськыны — кокетничать, вертеться
Пӧсьтолэзь — июль
Проверить своё произношение можно в словаре на сайте корпуса национального удмуртского языка.