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Удмуртия заложит в бюджет расходы на охрану школ

12:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
Удмуртия заложит в бюджет расходы на охрану школ
12:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
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#Удмуртия\n#образование\n#безопасность\n#Александр Бречалов\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
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Далеко не все образовательные учреждения республики находятся под защитой охранных предприятий.

Ижевск. Удмуртия. В бюджете Удмуртии предусмотрят дополнительные средства на охрану школ. Об этом на сессии Госсовета Удмуртии во вторник, 29 июня, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Мы должны выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности наших детей в школе. Безусловным должно быть то, что расходы учреждений образования на охрану обеспечиваются из республиканского бюджета. Несмотря на все сложности пока еще с бюджетом, нам есть где сократить расходы, а все средства перенаправить на безопасность», - сказал Александр Бречалов.

Он поручил Министерству образования и науки Удмуртии разработать программу обеспечения безопасности с помочью технических средств.

Напомним, что ранее Удмуртия собиралась обратиться к федеральному правительству с просьбой профинансировать безопасность школ и детских садов. По оценкам регионального парламента, на выполнение всех требований необходимо несколько миллиардов рублей.

12:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
152
0
#Удмуртия\n#образование\n#безопасность\n#Александр Бречалов\n#финансы и деньги