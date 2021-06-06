Этим летом на поездах дальнего следования будут работать 300 студентов из Удмуртии

Летний сезон стартует 10 июня.

Ижевск. Удмуртия. Старт летнего трудовому сезону студенческих отрядов проводников Удмуртии будет дан 10 июня на привокзальной площади станции «Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Российских студенческих отрядов».

Всего на поездах дальнего следования этим летом будут работать более 300 студентов.

Проводники будут заняты в Горьковском филиале АО «ФПК» (Ижевск), Северо-Западном филиале АО «ФПК» (Санкт-Петербург, Псков) и Северном филиале АО «ФПК» (Котлас).