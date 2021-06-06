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Этим летом на поездах дальнего следования будут работать 300 студентов из Удмуртии

11:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
Этим летом на поездах дальнего следования будут работать 300 студентов из Удмуртии
11:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
1356
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД\n#Удмуртское отделение «Российские студенческие отряды»
Фото: Юрий Абашев
1356
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Летний сезон стартует 10 июня.

Ижевск. Удмуртия. Старт летнего трудовому сезону студенческих отрядов проводников Удмуртии будет дан 10 июня на привокзальной площади станции «Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Российских студенческих отрядов».

Всего на поездах дальнего следования этим летом будут работать более 300 студентов.

Проводники будут заняты в Горьковском филиале АО «ФПК» (Ижевск), Северо-Западном филиале АО «ФПК» (Санкт-Петербург, Псков) и Северном филиале АО «ФПК» (Котлас).

11:00, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
1356
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РЖД\n#Удмуртское отделение «Российские студенческие отряды»