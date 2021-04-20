В Ижевске рассказали про наступившее цифровое будущее

В столице Удмуртии прошла лекция, посвященная тому, как искусственный интеллект изменил жизнь всех людей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 апреля на площадке ИжГТУ прошла лекция исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Джорджа Хелда. Студентам рассказали, как зарождалась эпоха искусственного интеллекта, и какую роль новая технология играет в современном мире.

Перед началом мероприятия ректор ИжГТУ Валерий Грахов попросил студентов отнестись к лекции внимательно, так как, возможно, они увидят в сказанном своё будущее. Гость встречи — министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов — отметил, что всё, о чём рассказывает Джордж Хелд, уже является реальностью. Многие крупные компании общаются со своими клиентами с помощью искусственного интеллекта, даже голосовой помощник — не человек. Министр поблагодарил Джорджа Хелда за то, что тот принял приглашение и приехал в Удмуртию.

Эксперт в сфере инноваций и digital-технологий начал свою лекцию с аксиомы, что прогресс не стоит на месте. Многие вещи и профессии, о которых он рассказал, не существовали ещё 10 лет назад. Кроме того, оказалось, что с Удмуртией у Джорджа Хелда близкие взаимоотношения: его супруга получила высшее образование здесь, к тому же какое-то время он работал в республике.

«Я считаю, что Удмуртия — это то место, где классные, яркие ребята с горящими глазами могут создать будущее», — заявил он. Объясняя свою позицию, Хелд привёл в пример молодежь мегаполисов. «У жителей больших городов мозг работает не так быстро, так как быстрый темп жизни, постоянно что-то отвлекает. У вас есть возможность сконцентрироваться и сделать классные вещи», — заключил эксперт.

Бум в сфере искусственного интеллекта произошел в 2010 году с появлением голосовых помощников. С тех пор мобильные операторы уже не просто предлагают услуги связи: гигабайты, минуты и смс. Основываясь на информации о клиентах, «Билайн» подстраивает эффективные рекомендации, например, для ТВ-сервисов. Кроме того, система искусственного интеллекта оператора может даже подсказать, где лучше всего построить дорогу или разместить мост. Однако это лишь пара примеров, как телеком-операторы могут расширять применение телеком-технологий.

«Билайн» разрабатывает решения не только для бизнеса. Технологии компании помогают добровольным поисковым отрядам находить пропавших в лесу людей. Беспилотники делают 3 тыс. фотографий с воздуха. Система автоматически определяет, есть ли на снимках человек. Дальше информация отправляется волонтёрам. Таким образом на текущей неделе искусственный интеллект помог найти пропавшего человека в Брянской области. Еженедельно технология помогает найти 5-6 человек.

«Билайн» развивает потенциал студентов, чтобы сформировать кадровый резерв для Удмуртии. Именно поэтому компания совместно с ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и УдГУ заключили соглашения о сотрудничестве. Документы были подписаны как традиционным способом, так и при помощи сервиса Mobile ID. Соглашения предусматривают обмен опытом на совместных конференциях, совещаниях, заседаниях рабочих и экспертных групп, создание рабочих мест. Все это позволит сформировать кадровый резерв для цифровой экономики на территории Удмуртской Республики.