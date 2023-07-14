Microsoft сменила шрифт по умолчанию в программах Office

Редмонд. США. В программах Microsoft, работающих с текстами, по умолчанию будет использоваться шрифт Aptos. Ранее эту роль в течение 16 лет играл Calibri, пишут «Известия».

Как пояснил главный менеджер программ Microsoft Си Дэниэлс, компьютеры будут автоматически выбирать Aptos в Word, Outlook, PowerPoint и Excel. Замена произошла в связи с появлением у пользователей экранов с более высоким разрешением.

В качестве замены для Calibri рассматривались также Bierstadt (раннее название Aptos), Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. Однако по результатам проведенного среди пользователей голосования победил Aptos.

«Aptos воплощает в себе профессионализм, адаптируемость, тонкие выразительные средства и большую ясность. Теперь строчная буква l имеет характерный конец, отделяющий ее от заглавной I. Головки букв i и j представляют собой круглые точки, а не гротескные квадраты», — приводит издание слова Си Дэниэлса.

Остальные шрифты, в том числе Calibri, можно будет использовать по желанию.