Маленький метеоролог: осадкомер и солнечные часы появились в детсаду №222 Ижевска

Метеостанцию установили благодаря программе инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. В детском саду №222 Ижевска появилась метеостанция. Об этом сообщает пресс-служба города.

Проект стал победителем республиканской программы инициативного бюджетирования. По инициативе родителей малышей и жителей многоквартирного дома №34 на улице Восточной в учреждении установили приборы, как у настоящих метеорологов. В детсаду появились: метеобудка, осадкомер, солнечные часы, визуализатор погоды, линейка для измерения снежного покрова, флюгер, ветровой рукав, кормушка.

Кроме этого, на средства проекта заменили ограждение, установили светоточки, одна из которых на солнечной батарее, также на фасаде здания появились фонари. На территории обустроили контейнерную площадку с баками для раздельного сбора мусора, частично отремонтировали асфальт. Стоимость проекта составила более 1 млн рублей, это средства республиканского и городского бюджетов, а также родителей.

«Благодаря проекту наш детский сад преобразился. Освещение, обновленные дорожки сделают прогулку детей еще более комфортной. А на метеоплощадке весь год наши маленькие метеорологи смогут отслеживать погоду, измеряя давление, температуру и влажность воздуха, уровень осадков», - рассказала заведующая детским садом Светлана Шаткова.

Напомним, всего до конца года в Ижевске будут реализованы 26 проектов программы инициативного бюджетирования.