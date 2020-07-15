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Два детских сада достроят в Ижевске в этом году

15:30, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
Два детских сада достроят в Ижевске в этом году
15:30, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
135
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#финансы и деньги
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Учреждения рассчитаны на 220 и 116 мест.

Ижевск. Удмуртия. Два детских сада достроят в Ижевске в этом году. По словам главы города Олега Бекмеметьева, речь идет об учреждениях на Сельхозвыставке и улице Архитектора Берша.

Общая стоимость сада на Сельхозвыставке составила 114,6 млн рублей, средства выделили из федерального и регионального бюджетов, также были привлечены частные инвестиции. Строительство здания планируется завершить к октябрю. В настоящее время подрядчик занят отделочными работами.

Новый детский сад на 116 мест позволит разгрузить уже работающие дошкольные учреждения - № 12 в мкрн «Столичный» и № 102, № 152 на Воткинском шоссе.

Еще один сад – на этот раз на 220 мест – планируется сдать в эксплуатацию в сентябре. Он расположен в микрорайоне № 7 Восточного жилого района. Подрядчик завершил кладку стен третьего этажа. Общая стоимость проекта составляет 232 млн рублей.

После завершения строительства потребуется не менее двух месяцев, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

В 2021 году планируется построить еще один сад на 220 мест в микрорайоне № 8 Восточного жилого района. В настоящее время там обустроено свайное поле. В планах муниципалитета также строительство детских садов в поселке Машиностроителей, 35 и на улице Ворошилова, 46а.

15:30, 15 июля, 2020
Ксения Чернова
135
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#финансы и деньги

 

 

 


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