Детский сад на улице Берша в Ижевске построят в сентябре

Приём детей стартует в 2021 году.





Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход строительства детского сада на улице Берша. Здание возводят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Трёхэтажный детсад рассчитан на 220 ребят. Работы на объекте начались осенью 2019 года, завершить их планируется к 1 сентября 2020 года. Стоимость строительства составила 210 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

«Застройщик идёт хорошими темпами, здание уже заводится под кровлю. Важным шагом остаётся переключение с временных инженерных сетей на постоянные. Указания водоканалу даны, с электроэнергетикой тоже проблем не вижу, но важна синхронизация работы строителей и ресурсников, чтобы процесс не тормозился», — сказал Олег Бекмеметьев.

После завершения работ в здании пройдёт технологическая подготовка, после чего его ждёт проверка Роспотребнадзора. По словам главы Ижевска, приём детей в сад начнётся предположительно в первом квартале 2021 года.

Также продолжается строительство школы на 825 мест в микрорайоне A-10. На сегодняшний день практически полностью готов цокольный этаж, начинается кладка стен 1 этажа. Проект типовой, по нему возведены две школы в Ижевске: на улице Леваневского и на переулке Прасовском.

«В 2020 году закончим строительство двух детских садов на 336 мест в общей сложности. Готовим земельные участки под новые школы, очень надеюсь, что запроектируем ещё одну в микрорайоне «Столичный». Также в действующих школах продолжим реконструкцию помещений, которые раньше не использовались под классы», — отметил Олег Бекмеметьев.

По его словам, с начала 2019 года очередь в детские сады сократилась на 500 детей. На сегодняшний день места в дошкольных учреждениях ждут 6000 ребят младше 3 лет.