Самым популярным предметом по выбору остаётся обществознание.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году в Удмуртии впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

«В этом году пока один школьник из Ижевска решил сдать ЕГЭ по китайскому языку. Самое главное, у нас есть возможность своевременно отвечать требованиям», — сказала на пресс-конференции зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Отметим, что в этом учебном году в Удмуртии ЕГЭ будут сдавать 6 894 одиннадцатиклассника, 193 обучающихся СПО, 604 выпускника прошлых лет. Также порядка 16 000 девятиклассников ждет ОГЭ по четырём предметам.

Министр образования и науки республики Светлана Болотникова отметила, что самыми популярным предметом по выбору остаётся обществознание. Результаты этого экзамена принимаются вузами при зачислении на большое количество специальностей и направлений подготовки. Также высоко востребованы физика и биология.

Напомним, что досрочный период ЕГЭ в 2020 году стартует 20 марта, основной этап — 25 мая, а дополнительный — 4 сентября. У девятиклассников досрочный период сдачи ОГЭ начнётся 21 апреля, основной — 26 мая, а дополнительный — 4 сентября.