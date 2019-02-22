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Родители из Удмуртии попытаются сдать ЕГЭ

11:59, 22 февраля, 2019
11:59, 22 февраля, 2019
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#образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#экзамен
Фото: ИА "Сусанин"
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Всероссийская акция пройдет с 25 по 28 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Родители из Удмуртии вновь попытаются сдать ЕГЭ. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ», которая стала традиционной, пройдет с 25 по 28 февраля.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой», - сообщили в Минобрнауки Удмуртии.

Известно, что каждый муниципальный район и городской округ республики откроет пункты проведения экзамена для родителей.

На мероприятии можно будет увидеть как проходит регистрация на экзамен, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена, а также как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку.

Отмечается, что 25 февраля министр образования Удмуртии Светлана Болотникова будет сдавать ЕГЭ по русскому языку.

11:59, 22 февраля, 2019
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#образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#экзамен

 

 

 


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