Родители из Удмуртии попытаются сдать ЕГЭ

Всероссийская акция пройдет с 25 по 28 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Родители из Удмуртии вновь попытаются сдать ЕГЭ. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ», которая стала традиционной, пройдет с 25 по 28 февраля.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой», - сообщили в Минобрнауки Удмуртии.

Известно, что каждый муниципальный район и городской округ республики откроет пункты проведения экзамена для родителей.

На мероприятии можно будет увидеть как проходит регистрация на экзамен, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена, а также как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку.

Отмечается, что 25 февраля министр образования Удмуртии Светлана Болотникова будет сдавать ЕГЭ по русскому языку.