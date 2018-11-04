Ижевские школьники превратили чешую карпа в пьезоэлемент

Разработанное ребятами устройство преобразует звук в ток.

Ижевск. Удмуртия. Школьники Ижевска с помощью рыбной чешуи создали устройство, преобразующее звук в ток. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

По ее словам, воспитанники «Кванториума» изобрели SIREN - устройство с природным пьезоэлементом, преобразующее звук в ток. А пьезоэлементом выступает чешуя обычно карпа. «Альтернативные источники энергии - это очень важная и значимая тема. Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым 5 ноября отправятся защищать свой проект в Иннополис на Приволжский научно-технический конкурс работ школьников РОСТ-ISEF 2018», - рассказала министр.

По информации, опубликованной в группе «Кванториума» в ВКонтакте, в декабре это же изобретение представят в финале Международного инженерного конкурса «Кванториада». В отборе разработка получила первое место.