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Ижевские школьники превратили чешую карпа в пьезоэлемент

17:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
17:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
989
0
#дети\n#наука\n#Ижевск\n#изобретение
Фото: missouriflies.com
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Разработанное ребятами устройство преобразует звук в ток.

Ижевск. Удмуртия. Школьники Ижевска с помощью рыбной чешуи создали устройство, преобразующее звук в ток. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

По ее словам, воспитанники «Кванториума» изобрели SIREN - устройство с природным пьезоэлементом, преобразующее звук в ток. А пьезоэлементом выступает чешуя обычно карпа. «Альтернативные источники энергии - это очень важная и значимая тема. Екатерина Хохрякова и Дмитрий Никитин вместе с преподавателем технопарка Александром Богдановым 5 ноября отправятся защищать свой проект в Иннополис на Приволжский научно-технический конкурс работ школьников РОСТ-ISEF 2018», - рассказала министр.

По информации, опубликованной в группе «Кванториума» в ВКонтакте, в декабре это же изобретение представят в финале Международного инженерного конкурса «Кванториада». В отборе разработка получила первое место.

17:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
989
0
#дети\n#наука\n#Ижевск\n#изобретение

 

 

 


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