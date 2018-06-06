В Алнашском районе Удмуртии объединят две школы

К Азаматовской общеобразовательной школе присоединят Шайтановскую.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе объединят два учебных заведения. К Азаматовской общеобразовательной школе присоединят Шайтановскую начальную школу, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Реорганизацию проведут для создания единой системы хозяйственного обеспечения и образовательного процесса.

Воспитанники присоединяемого учреждения будут продолжать учиться в Шайтановской школе. Всех сотрудников с их согласия переведут в штат Азаматовской.