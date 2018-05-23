play
pause
  • $ 61.26 ↓
  • € 72.24 ↓

Два лицея из Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников

16:40, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
16:40, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
1088
0
#образование\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#школы
Фото: ИА "Сусанин"
1088
0

Очередной рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Ижевск. Удмуртия. Два лицея из Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников. Очередной рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Этот рейтинг оценивает образовательные учреждения по успешности поступления в сильнейшие университеты России, показывая, в каких школах наиболее высока концентрация умов. Преимущество данного рейтинга состоит в том, что он рассчитывается с поправкой на количество выпускников учреждения, то есть размер школы не является основным фактором при распределении мест.

На 60 позиции в рейтинге расположился ижевский Экономико-математический лицей № 29, а на 77-й позиции Физико-математический лицей Глазова.

Отметим, что в рейтинге доминируют учреждения с физико-математическим или естественно-научным уклоном – такие школы заняли более половины мест в топ-100. Причем по мере приближения к вершине рейтинга концентрация школ, выпускающих технарей, увеличивается. Так, из двадцатки лучших только четыре школы нельзя отнести к упомянутым категориям, а в топ-10 такие школы и вовсе заняли девять позиций.

Лидером рейтинга стал Специализированный учебно-научный центр МГУ, на втором месте расположился московский лицей «Вторая школа», на 3 месте лицей научно-инженерного профиля, располагающийся в Королеве.

Также Экономико-математический лицей № 29 располагается на 120 месте в рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, а на 207 месте Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30». В этом же рейтинге на 280 строчке указан Физико-математический лицей.

16:40, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
1088
0
#образование\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#школы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18493

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12225
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8838
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7550
11:17, 18 мая, 2018

Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом столкновении на трассе Ижевск-Воткинск

5270
16:55, 16 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
3055

Стал известен новый состав российского правительства

2409
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2316
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2258
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2213
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3324

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2703
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2433
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2315
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2246
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: пуски воткинской «Булавы» и недоступная фан-зона в парке Кирова в Ижевске

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

22 мая, 2018

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

22 мая, 2018