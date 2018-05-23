Очередной рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Ижевск. Удмуртия. Два лицея из Удмуртии вошли в топ-100 лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников. Очередной рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Этот рейтинг оценивает образовательные учреждения по успешности поступления в сильнейшие университеты России, показывая, в каких школах наиболее высока концентрация умов. Преимущество данного рейтинга состоит в том, что он рассчитывается с поправкой на количество выпускников учреждения, то есть размер школы не является основным фактором при распределении мест.

На 60 позиции в рейтинге расположился ижевский Экономико-математический лицей № 29, а на 77-й позиции Физико-математический лицей Глазова.

Отметим, что в рейтинге доминируют учреждения с физико-математическим или естественно-научным уклоном – такие школы заняли более половины мест в топ-100. Причем по мере приближения к вершине рейтинга концентрация школ, выпускающих технарей, увеличивается. Так, из двадцатки лучших только четыре школы нельзя отнести к упомянутым категориям, а в топ-10 такие школы и вовсе заняли девять позиций.

Лидером рейтинга стал Специализированный учебно-научный центр МГУ, на втором месте расположился московский лицей «Вторая школа», на 3 месте лицей научно-инженерного профиля, располагающийся в Королеве.

Также Экономико-математический лицей № 29 располагается на 120 месте в рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, а на 207 месте Ижевский естественно-гуманитарный лицей «Школа-30». В этом же рейтинге на 280 строчке указан Физико-математический лицей.