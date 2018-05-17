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Учебный процесс приостановили в селе Пугачево в Удмуртии

11:08, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:08, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#образование\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#Минобрнауки
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Остальные образовательные организации района работают в обычном режиме.

Ижевск. Удмуртия. Учебный процесс приостановили в школе и детском саду села Пугачево Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

При этом отмечается, что 99% общеобразовательных организаций и дошкольных учреждений в Малопургинском районе республики работают в обычном режиме. Учебно-воспитательный процесс приостановили лишь в учреждениях, которые находятся в непосредственной близости с местом происшествия.

Напомним, из-за возгорания сухой травы в среду, 16 мая, на территории бывшей воинской части в Пугачево начался пожар, с единичными случаями детонации неразорвавшихся снарядов.

11:08, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
105
0
#образование\n#Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#Минобрнауки

 

 

 


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