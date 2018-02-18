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      Школьник из Ижевска разработал шахматы для незрячих людей

      17:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      17:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1456
      0
      #образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#разработка
      Фото: udmedu.ru
      1456
      0

      Всего на участие в конкурсе было зарегистрировано 26 команд из разных городов и районов Удмуртии, на финал специалисты отобрали 15 команд.

      Ижевск. Удмуртия. Проект «Шахматная доска для людей с ограниченными возможностями зрения», который разработал ученик ижевской школы №27 Максим Кузин, эксперты конкурса признали самым лучшим. Теперь школьнику предстоит защитить свой проект в Москве на конференции «Юные техники и изобретатели», сообщает пресс-служба Минобразовани Удмуртии.

      «У Максима дедушка начал терять зрение. Поэтому мальчик предложил сделать такой проект. Сначала мы изучили рынок. Оказалось, что в мире существует только один вариант шахматной доски для незрячих людей. Он показался нам неудобным. Как известно, на шахматной доске каждая клеточка имеет координату, состоящую из буквы и цифры. Мы решили прописать на каждой клеточке координату шрифтом Брайля», - рассказал учитель технологии школы №27 Александр Широбоков.

      Он также сообщил, что сейчас они занимаются над созданием электронной версии своего проекта.

      Всего на участие в конкурсе было зарегистрировано 26 команд из разных городов и районов Удмуртии. На финал специалисты отобрали 15 команд.

      «На защиту проектов приехали команды из Сарапула, Воткинска, Кезского, Алнашского районов и Ижевска. От «Кванториума» три команды защищаются. Рассматривались четыре компетенции: робототехника, моделирование и конструирование, инженерные разработки и программирование», - рассказала специалист детского технопарка Юлия Сычева.

      Проекты юных изобретателей и техников оценивали преподаватель профессионального цикла Ижевского индустриального техникума имени Драгунова Александр Вернигор, старший преподаватель Удмуртского государственного университета Дмитрий Дунаев, методист «Кванториума» Ксения Тюлькина и преподаватель Любовь Макарова.

      По словам экспертов, идеи ребят были хорошими, но их проектам не хватило этапа тестирования.

      17:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1456
      0
      #образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#разработка

       

       

       

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