Школьник из Ижевска разработал шахматы для незрячих людей

Всего на участие в конкурсе было зарегистрировано 26 команд из разных городов и районов Удмуртии, на финал специалисты отобрали 15 команд.

Ижевск. Удмуртия. Проект «Шахматная доска для людей с ограниченными возможностями зрения», который разработал ученик ижевской школы №27 Максим Кузин, эксперты конкурса признали самым лучшим. Теперь школьнику предстоит защитить свой проект в Москве на конференции «Юные техники и изобретатели», сообщает пресс-служба Минобразовани Удмуртии.

«У Максима дедушка начал терять зрение. Поэтому мальчик предложил сделать такой проект. Сначала мы изучили рынок. Оказалось, что в мире существует только один вариант шахматной доски для незрячих людей. Он показался нам неудобным. Как известно, на шахматной доске каждая клеточка имеет координату, состоящую из буквы и цифры. Мы решили прописать на каждой клеточке координату шрифтом Брайля», - рассказал учитель технологии школы №27 Александр Широбоков.

Он также сообщил, что сейчас они занимаются над созданием электронной версии своего проекта.

Всего на участие в конкурсе было зарегистрировано 26 команд из разных городов и районов Удмуртии. На финал специалисты отобрали 15 команд.

«На защиту проектов приехали команды из Сарапула, Воткинска, Кезского, Алнашского районов и Ижевска. От «Кванториума» три команды защищаются. Рассматривались четыре компетенции: робототехника, моделирование и конструирование, инженерные разработки и программирование», - рассказала специалист детского технопарка Юлия Сычева.

Проекты юных изобретателей и техников оценивали преподаватель профессионального цикла Ижевского индустриального техникума имени Драгунова Александр Вернигор, старший преподаватель Удмуртского государственного университета Дмитрий Дунаев, методист «Кванториума» Ксения Тюлькина и преподаватель Любовь Макарова.

По словам экспертов, идеи ребят были хорошими, но их проектам не хватило этапа тестирования.