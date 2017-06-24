14 выпускников из Удмуртии написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего в 2017 году экзамен по данному предмету написали 6 432 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 14 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Как данным сайта государственной итоговой аттестации, всего экзамен по этому предмету сдали 6 432 человека, из них 6 420 выпускников этого года.

ЕГЭ по одному из обязательных предметов проходил 9 июня. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательных программ среднего общего образования в 2017 году составил 24 балла.

Напомним, что в прошлом году стобалльниками стали 11 человек.