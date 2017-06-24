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      14 выпускников из Удмуртии написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

      12:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      12:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      220
      0
      #образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#русский язык\n#Удмуртия\n#экзамен
      Фото: kremlin.ru
      220
      0

      Всего в 2017 году экзамен по данному предмету написали 6 432 человека.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 14 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Как данным сайта государственной итоговой аттестации, всего экзамен по этому предмету сдали 6 432 человека, из них 6 420 выпускников этого года.

      ЕГЭ по одному из обязательных предметов проходил 9 июня. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательных программ среднего общего образования в 2017 году составил 24 балла.

      Напомним, что в прошлом году стобалльниками стали 11 человек

      12:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      220
      0
      #образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#русский язык\n#Удмуртия\n#экзамен

       

       

       

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