Ижевск. Удмуртия. Спектакль ижевского театра «Птица» занял 3 место в окружном Фестивале «Театральное Приволжье» (6+). Об этом сообщает портал udmurt.ru.

27 марта, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей окружного Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех 14 субъектов Приволжского федерального округа. Удмуртская Республика получила четыре награды окружного фестиваля.

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Республика Татарстан, спектакль «Деревенский пес Акбай», Детская театральная студия «Апуш» Культурно-досугового комплекса имени В. И. Ленина (Казань);

2 место – Самарская область, спектакль «Вечный хлеб», образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» (Самара);

3 место – Удмуртская Республика, спектакль «Класс коррекции», театр «Птица», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр клубов «Мегаполис» (Ижевск).

В номинации «Лучшая режиссёрская работа»:

- молодёжные театры – Вячеслав Краснов (Чувашская Республика);

- детские театры – Светлана Шанская (Удмуртская Республика).

В номинации «Лучшая мужская роль»:

- молодёжные театры – Кирилл Волков (Нижегородская область);

- детские театры – Рамис Хакимов (Республика Татарстан) и Михаил Иванов (Удмуртская Республика).

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 18 до 30 лет:

1 место – Ольга Чащухина (Пермский край);

2 место – Ксения Иванова (Удмуртская Республика);

3 место – Елизавета Владимирова (Республика Мордовия).

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 15-18 апреля в Воткинске.