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Более 91 тысячи билетов было продано в Ижевске по Пушкинской карте в 2024 году

15:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Более 91 тысячи билетов было продано в Ижевске по Пушкинской карте в 2024 году
15:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
331
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театры\n#национальный театр Удмуртской Республики\n#Русский драматический театр\n#культура Удмуртии
Источник фото: Русский драматический театр Удмуртии «ВКонтакте»
331
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Лидерами стали театры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2024 год было продано более 91 тысячи билетов по Пушкинской карте в разные культурные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Больше всего по Пушкинской карте ходили в Государственный национальный театр и Русский драматический театр.

«В программе также участвуют 17 муниципальных учреждений. Например, детские школы искусств, театр «Молодой человек», Музей Ижевска. На их мероприятия продано 10 347 билетов», – говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили, что с 1 января текущего года баланс карты обновился. Теперь на культурно-развлекательный досуг вновь можно потратить 5 тыс. рублей.

15:00, 25 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театры\n#национальный театр Удмуртской Республики\n#Русский драматический театр\n#культура Удмуртии