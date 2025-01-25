Более 91 тысячи билетов было продано в Ижевске по Пушкинской карте в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за 2024 год было продано более 91 тысячи билетов по Пушкинской карте в разные культурные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Больше всего по Пушкинской карте ходили в Государственный национальный театр и Русский драматический театр.

«В программе также участвуют 17 муниципальных учреждений. Например, детские школы искусств, театр «Молодой человек», Музей Ижевска. На их мероприятия продано 10 347 билетов», – говорится в сообщении.

Также в администрации напомнили, что с 1 января текущего года баланс карты обновился. Теперь на культурно-развлекательный досуг вновь можно потратить 5 тыс. рублей.