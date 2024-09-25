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Книгу «Ижевск: штрихи к истории города» презентуют в Нацбиблиотеке Удмуртии

09:40, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Книгу «Ижевск: штрихи к истории города» презентуют в Нацбиблиотеке Удмуртии
09:40, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#Удмуртия\n#презентация\n#Нацбиблиотека\n#книга
Фото: ИА «Сусанин»
112
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Вход бесплатный.

Ижевск. Удмуртия. В Нацбиблиотеке Удмуртии состоится презентация книги Рудольфа Минина «Ижевск: штрихи к истории города» (12+). Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики.

Посвящённая истории столицы Удмуртии книга вышла ещё в 2023 году. Тогда же работа получила диплом в номинации «Лучшая книга о малой родине» на IV Межрегиональном фестивале-конкурсе «Книга года на родине П. И. Чайковского».

Презентация пройдёт 26 сентября в 18:00 в Ижевске по улице Советской, 11. Вход свободный.

09:40, 25 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#Удмуртия\n#презентация\n#Нацбиблиотека\n#книга