Книгу «Ижевск: штрихи к истории города» презентуют в Нацбиблиотеке Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Нацбиблиотеке Удмуртии состоится презентация книги Рудольфа Минина «Ижевск: штрихи к истории города» (12+). Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки республики.

Посвящённая истории столицы Удмуртии книга вышла ещё в 2023 году. Тогда же работа получила диплом в номинации «Лучшая книга о малой родине» на IV Межрегиональном фестивале-конкурсе «Книга года на родине П. И. Чайковского».

Презентация пройдёт 26 сентября в 18:00 в Ижевске по улице Советской, 11. Вход свободный.