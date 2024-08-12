Инклюзивный коллектив из Удмуртии трижды стал лауреатом Международного танцевального фестиваля 

Воткинск. Удмуртия. Воткинский инклюзивный коллектив стал трижды лауреатом Международного танцевального фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На XII Международный благотворительный конкурс «Inclusive Dance»* (6+) поступило 411 заявок от 232 инклюзивных коллективов из 53 регионов России, а также Казахстана и Узбекистана. Жюри приняли работы 228 коллективов.

Инклюзивный коллектив «Сюрприз плюс» Центра детского творчества Воткинска стал трижды лауреатом II степени, представив на оценку номера — «В мире сказок», «Какой чудесный день» и «Вальс на двоих».

Финальный конкурс пройдет 28 октября 2024 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве (6+).

«Поздравляем наших танцоров и руководителя коллектива Марину Данилову с прекрасными результатами! Впереди вас ждут большие возможности и свершения. Удачи вам и новых блестящих побед!», — высказались в администрации Воткинска.

* — Инклюзив Дэнс