В Игринском районе пройдет II Межрегиональный фестиваль возрожденных деревень

Игра. Удмуртия. В деревне Мувыр Игринского района 27 июля пройдет II Межрегиональный фестиваль возрожденных деревень (6+). Администрация муниципального округа сообщила об этом в социальных сетях.

К примеру, несколько площадок будет посвящено известному актеру и популяризатору деревенской жизни Василию Шукшину. Состоится показ коллекций старинной и современной семейной одежды и конкурс на лучший этно-наряд.

Второй по счету фестиваль возрожденных деревень уже включен в календарь туристических событий в Удмуртии.