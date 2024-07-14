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В Игринском районе пройдет II Межрегиональный фестиваль возрожденных деревень

17:44, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Игринском районе пройдет II Межрегиональный фестиваль возрожденных деревень
17:44, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
21
0
#Игринский район\n#Удмуртские деревни
Фото: Администрация Игринского района
21
0

Открытие состоится 27 июля в деревне Мувыр.

Игра. Удмуртия. В деревне Мувыр Игринского района 27 июля пройдет II Межрегиональный фестиваль возрожденных деревень (6+). Администрация муниципального округа сообщила об этом в социальных сетях. 

К примеру, несколько площадок будет посвящено известному актеру и популяризатору деревенской жизни Василию Шукшину. Состоится показ коллекций старинной и современной семейной одежды и конкурс на лучший этно-наряд. 

Второй по счету фестиваль возрожденных деревень уже включен в календарь туристических событий в Удмуртии.

 

 

17:44, 14 июля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
21
0
#Игринский район\n#Удмуртские деревни