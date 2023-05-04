Неравнодушных предпринимателей Удмуртии призвали помочь лаборатории клипмейкинга «Пус»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студенты Лаборатории удмуртского клипмейкинга «Пус» сделали раскадровку трёх будущих клипов. Как рассказал в соцсетях председатель Региональной удмуртской молодежной общественной организации «Ресурсный центр "КУАРА"» Влад Степанов, готово практически всё.

«Подобраны образы героев, создана хореография, движения камер, отображён визуальный стиль в референсах, выбрано места для уличных съёмок, исходя из положения солнца и многое другое. Даже проведены эксперименты с аниматиком — в бытовых условиях сняты черновые записи сложных сцен будущих клипов. А по реквизиту и локациям расписано более 10 листов!» —отметил Влад Степанов.

При этом он признался, что какой бы продуктивной не была подготовка команды за счёт средств грантодателей, снимать приходится фактически в условиях нулевых бюджетов. Нужны мощные светильники для студийных и уличных сцен, оборудование для организации плейбека (просмотров дублей), средства на макияж для артистов, транспортные расходы, элементарные условия для воспроизведения музыки и прочего.

«Если вы владелец бизнеса или просто неравнодушный гражданин — можете войти в историю, помогая нашему проекту. Мы будем благодарны любому виду помощи, начиная от работы волонтёром-водителем на съёмках до донатов на клипы и продакт-плейсмент (показ местного бренда в клипе). В свою очередь, имя каждого неравнодушного будет вписано в титры — если, конечно, не будет просьбы об анонимности», — обратился Влад Степнов к потенциальным меценатам.

Он подчеркнул, что именно столь редкий формат удмуртских клипов может сочетать в себе и эстетику, и месседж, и задел на посыл в вечность: удмуртская культура и язык за пределами привычной парадигмы «бабушки-танцы-архаика».

Узнать подробности о способах участия в развитии удмуртского клипмейкинга можно на странице Влада Степанова на сайте «ВКонтакте».